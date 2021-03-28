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пишет Еврорадио. По словам министра, европейский песенный конкурс в последнее время "стал несколько подменять общечеловеческие понятия", поэтому нашей стране не стоит беспокоиться из-за неучастия в нём. Тем более что есть альтернатива: Министр культуры Анатолий Маркевич прокомментировал отказ Беларуси в участии в "Евровидении" в этом году,Еврорадио. По словам министра, европейский песенный конкурс в последнее время "стал несколько подменять общечеловеческие понятия", поэтому нашей стране не стоит беспокоиться из-за неучастия в нём. Тем более что есть альтернатива:





"Международный фестиваль "Славянский базар", который ежегодно, благодаря поддержке руководства страны, проводится в Витебске — вот это настоящий конкурс. Вот это настоящее мастерство, и мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут понимаем, наверно, что дело не в песне, а дело в другом. Время расставит всё на свои места".





О том, что Беларуси отказано в участии в "Евровидении-2021", стало известно вечером 26 марта. Европейский вещательный союз не проникся очередным "шедевром" провластной группы "Галасы ЗМеста", которую Белтелерадиокомпания отобрала для представления Беларуси в Роттердаме. До этого организаторы конкурса забраковали трек "Я научу тебя", услышав в нём политический подтекст.



