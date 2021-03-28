В Могилеве Mercedes вылетел с дороги и врезался в столб

Источник материала: Tut.by

В Могилеве легковушка врезалась в столб, пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

По информации инспекторов, утром 26 марта 31-летний водитель Mercedes ехал по улице Первомайской. В районе дома № 101 при перестроении в правую полосу движения он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП пострадала 2-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в травматологическое отделение больницы.

В ГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому серьезных травм не получил.

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