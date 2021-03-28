ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве Mercedes вылетел с дороги и врезался в столб

28.03.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве легковушка врезалась в столб, пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

По информации инспекторов, утром 26 марта 31-летний водитель Mercedes ехал по улице Первомайской. В районе дома № 101 при перестроении в правую полосу движения он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП пострадала 2-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в травматологическое отделение больницы.

В ГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, поэтому серьезных травм не получил.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пострадала 2-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в травматологическое отделение больницы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каранавірусная статыстыка: крыху больш за 1000 новых хворых, 8 памерлых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by