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В Бресте Volkswagen влетел в забор и перевернулся на крышу

28.03.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка перевернулась после столкновения с забором в Бресте, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось утром 26 марта на улице Мошенского. Предварительно установлено, что 26-летняя водитель Volkswagen на закруглении дороги неправильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в забор, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

Женщина была пристегнута ремнем безопасности, поэтому в аварии не пострадала.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
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Водитель была пристегнута ремнем безопасности, поэтому в аварии не пострадала.
 
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