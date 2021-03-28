В Бресте Volkswagen влетел в забор и перевернулся на крышу

Источник материала: Tut.by

Легковушка перевернулась после столкновения с забором в Бресте, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось утром 26 марта на улице Мошенского. Предварительно установлено, что 26-летняя водитель Volkswagen на закруглении дороги неправильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в забор, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

Женщина была пристегнута ремнем безопасности, поэтому в аварии не пострадала.

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