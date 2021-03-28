Беларусам посоветовали бежать в банкоматы за валютой. Чалый объясняет, есть ли в этом смысл

Источник материала: KYKY

26 марта в телеграм-канале «Ник и Майк» появился пост о том, что «Нацбанк включил станок». Авторы канала призывали беларусов «снимать деньги и с карточек и покупать валюту». Аналитик Сергей Чалый тоже видел этот пост, и решил его прокомментировать на своем ютуб-канале. Мы записали главное.

Печатный станок и правда включили?

«Экономика работает на очень интересном механизме: если вы что-то где-то подкручиваете, обязательно что-то начинает «вылазить» в других местах. И искусство финансового программирования заключается как раз в том, чтобы подвинуть равновесие текущей экономики, но таким образом, чтобы в других местах ничего не «вылезло». По статистике, которая у нас есть – а она довольно оперативная – нет особых признаков того, что эмиссия (Запуск «печатного станка» – Прим. KYKY), тем более тайная, происходит.

Аргументы насчет того, что в банкоматах появляются новые деньги, – я уже объяснял, что создание денег не работает принципом их печатания. Плюс, срок службы купюр небольшой. И, как известно, у нас выпускаются купюры нового образца для того, чтобы вывести из оборота «старые» деньги с подписью Петра Петровича Прокоповича, выпуска 2009-го. И, насколько я знаю, в новых правилах беларуского языка изменили написание слова «пятьдесят» – то есть «пятидесятки» тоже заменяли. Таким образом новизна купюр, которые выдают в банкоматах, не имеет отношения к эмиссии на самом деле.

Пора бежать за валютой?

Что касается призывов бежать, снимать вклады, деньги с карточек и так далее. Бывают моменты, когда спасение вкладов в беларуских рублях, превращением их в валюту, является рациональным поведением. Даже несмотря на то, что в экономике работают механизмы положительной обратной связи. Помните, накануне 2011-го перед выборами Лукашенко несколько месяцев подряд регулярно говорил, что вы можете сами себе создать девальвацию, если начнете скупать в обменниках валюту? По сути дела так и произошло: дважды случились набеги на обменники. Это был декабрь 2010-го и первые две недели марта 2011-го года.

Чем ситуация 2011-го отличается от ситуации 2021-го: расчет на то, что вы сконвертируете рубли в доллары, а потом, в том числе, из-за ваших действий курс изменится и вы на этом заработаете – работает только в одном случае. Это случай, когда система и так находилась в ситуации фундаментального неравновесия и потенциал для девальвации был. Это важный момент, о котором многие забывают.

Это как если вы упретесь плечом в дерево и будете пытаться толкать его, чтобы оно свалилось – дерево упадет только в том случае, если уже будет гнилым и трухлявым. В других ситуациях вы просто устанете и ничего не произойдет.

Все помнят финансиста Джорджа Сороса еще до того, как он был филантропистом.

И историю о том, как он заработал более миллиарда фунтов на том, что своими спекулятивными действиями выбил британский фунт из европейской валютной системы. Ставки, которые он сделал против банка Англии, были таковы, что банк просто не смог противостоять ему своими интервенциями. Почему действия Сороса оказались успешными? Во-первых, состояние внешней торговли Британии было таким, что его действительно можно было сравнить с трухлявым древом. Но есть и еще один важный момент – к трейду самого Сороса присоединилось довольно большое количество других спекулянтов.

Принципиально важный момент: заработать на изменении цены вы сможете только в том случае, если изменение цены происходит не благодаря вашим усилиям.

Помните, не так давно бывали моменты, когда Нацбанк в результате локальной паники на валютном рынке позволял ослабевать беларускому рублю, и довольно сильно. Что было потом? Потом курс доллара отыгрывал львиную долю своего роста, или даже оказывался ниже, чем когда только начинались спекулятивные атаки на рубль. Еще раз: если вы своими покупками пытаетесь повлиять на изменение курса в ситуации, когда нет фундаментальных причин для его изменения, в конечном счете все вернется назад. И результат вашего трейда будет отрицательным.

Фундаментальная ситуация такова: на самом деле сейчас беларуский рубль должен был быть даже немного крепче, чем он есть. Он слабее из-за присутствия не фундаментальных факторов, среди которых один из важнейших – политический кризис и связанная с ним экономическая неопределенность. Сейчас нет ситуации, в которой стоило бы спасать свои вклады. Скорее, и речь идет не о попытке их спасения, а о попытке вызвать тот самый лавинообразный эффект. Но, как правило, так это не работает: те, кто в этом поучаствует, в конечном счете и не вызовут движение, на которое рассчитывали. Сейчас это попытка упираться в пока еще крепкое дерево».