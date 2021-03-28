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Беларусам посоветовали бежать в банкоматы за валютой. Чалый объясняет, есть ли в этом смысл
Источник материала: KYKY>
26 марта в телеграм-канале «Ник и Майк»
Печатный станок и правда включили?
«Экономика работает на очень интересном механизме: если вы что-то где-то подкручиваете, обязательно что-то начинает «вылазить» в других местах. И искусство финансового программирования заключается как раз в том, чтобы подвинуть равновесие текущей экономики, но таким образом, чтобы в других местах ничего не «вылезло». По статистике, которая у нас есть – а она довольно оперативная – нет особых признаков того, что эмиссия (Запуск «печатного станка» – Прим. KYKY), тем более тайная, происходит.
Аргументы насчет того, что в банкоматах появляются новые деньги, – я уже объяснял, что создание денег не работает принципом их печатания. Плюс, срок службы купюр небольшой. И, как известно, у нас выпускаются купюры нового образца для того, чтобы вывести из оборота «старые» деньги с подписью Петра Петровича Прокоповича, выпуска 2009-го. И, насколько я знаю, в новых правилах беларуского языка изменили написание слова «пятьдесят» – то есть «пятидесятки» тоже заменяли. Таким образом новизна купюр, которые выдают в банкоматах, не имеет отношения к эмиссии на самом деле.
Пора бежать за валютой?
Что касается призывов бежать, снимать вклады, деньги с карточек и так далее. Бывают моменты, когда спасение вкладов в беларуских рублях, превращением их в валюту, является рациональным поведением. Даже несмотря на то, что в экономике работают механизмы положительной обратной связи. Помните, накануне 2011-го перед выборами Лукашенко несколько месяцев подряд регулярно говорил, что вы можете сами себе создать девальвацию, если начнете скупать в обменниках валюту? По сути дела так и произошло: дважды случились набеги на обменники. Это был декабрь 2010-го и первые две недели марта 2011-го года.
Чем ситуация 2011-го отличается от ситуации 2021-го: расчет на то, что вы сконвертируете рубли в доллары, а потом, в том числе, из-за ваших действий курс изменится и вы на этом заработаете – работает только в одном случае. Это случай, когда система и так находилась в ситуации фундаментального неравновесия и потенциал для девальвации был. Это важный момент, о котором многие забывают.
Все помнят финансиста Джорджа Сороса еще до того, как он был филантропистом.
Принципиально важный момент: заработать на изменении цены вы сможете только в том случае, если изменение цены происходит не благодаря вашим усилиям.
Помните, не так давно бывали моменты, когда Нацбанк в результате локальной паники на валютном рынке позволял ослабевать беларускому рублю, и довольно сильно. Что было потом? Потом курс доллара отыгрывал львиную долю своего роста, или даже оказывался ниже, чем когда только начинались спекулятивные атаки на рубль. Еще раз: если вы своими покупками пытаетесь повлиять на изменение курса в ситуации, когда нет фундаментальных причин для его изменения, в конечном счете все вернется назад. И результат вашего трейда будет отрицательным.
Фундаментальная ситуация такова: на самом деле сейчас беларуский рубль должен был быть даже немного крепче, чем он есть. Он слабее из-за присутствия не фундаментальных факторов, среди которых один из важнейших – политический кризис и связанная с ним экономическая неопределенность. Сейчас нет ситуации, в которой стоило бы спасать свои вклады. Скорее, и речь идет не о попытке их спасения, а о попытке вызвать тот самый лавинообразный эффект. Но, как правило, так это не работает: те, кто в этом поучаствует, в конечном счете и не вызовут движение, на которое рассчитывали. Сейчас это попытка упираться в пока еще крепкое дерево».
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26 марта в телеграм-канале «Ник и Майк» появился пост о том, что «Нацбанк включил станок». Авторы канала призывали беларусов «снимать деньги и с карточек и покупать...
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