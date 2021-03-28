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Азаренко сыграет в 1/8 финала теннисного турнира Miami Open

28.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-я строчка в рейтинге WTA) пробилась в 1/8 финала турнира в американском Майами

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В матче 1/16 финала белоруска обыграла в двух сетах немку Ангелику Кербер (26 WTA). Итог поединка, продлившегося 1 час 33 минуты, 7:5, 6:2. За выход в 1/4 финала В. Азаренко сразится с австралийской теннисисткой Эшли Барти (1 WTA).

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко (8 WTA) в 1/32 финала одержала победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой (131 WTA) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9). В 1/16 финала белоруска выступит против россиянки Вероники Кудерметовой (37 WTA).

Турнир Miami Open завершится 3 апреля. Призовой фонд составляет 3,2 млн долларов.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-я строчка в рейтинге WTA) пробилась в 1/8 финала турнира в американском Майами
 
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