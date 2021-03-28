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Протест в Мьянме: более 100 человек погибли за сутки при разгоне протестов

28.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не менее 114 человек были убиты в субботу в 40 городах Мьянмы при разгоне протестов против захвата власти военными


Фото Reuters


Как ранее сообщали правозащитники, в предыдущие дни протестов, начавшихся после военного переворота в Мьянме 1 февраля, погибли 328 человек (The Irrawaddy приводит цифру 429 погибших)
Не менее 114 человек были убиты в субботу в 40 городах Мьянмы при разгоне протестов против захвата власти военными, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание Myanmar Now. Данные приводятся на 21:30 по местному времени (18:00 по Москве). Среди погибших 13-летняя девочка.
По данным местного издания The Irrawaddy, на 102 погибших приходится четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет.
Как ранее сообщали правозащитники, в предыдущие дни протестов, начавшихся после военного переворота в Мьянме 1 февраля, погибли 328 человек (The Irrawaddy приводит цифру 429 погибших), пишет newsru.com

 
 
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Не менее 114 человек были убиты в субботу в 40 городах Мьянмы при разгоне протестов против захвата власти военными
 
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