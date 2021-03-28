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"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2
28.03.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Подземный вагончик между Кремлем, Зарядьем и администрацией президента РФ, а также секретный тоннель к "подземному городу в Раменках" - рассказываем о том, что было построено на самом деле.
Рассекреченные данные о подземных тоннелях, построенных в советское время, раскрывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков.
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"Советские начальники построили огромные подземные города и собственное метро, чтобы ездить на загородную дачу!": существует ли в реальности "Метро-2"?
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