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"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2

28.03.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Какая-то мистика". Существует ли Метро-2

Подземный вагончик между Кремлем, Зарядьем и администрацией президента РФ, а также секретный тоннель к "подземному городу в Раменках" - рассказываем о том, что было построено на самом деле.

Рассекреченные данные о подземных тоннелях, построенных в советское время, раскрывает научный руководитель Музея современной фортификации Дмитрий Юрков.

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"Советские начальники построили огромные подземные города и собственное метро, чтобы ездить на загородную дачу!": существует ли в реальности "Метро-2"?
 
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