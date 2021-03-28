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Приговор дня. Девушку, которую за спиной Багинской скрутил силовик, отправили за решетку

28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

23-летнюю белоруску, которая учится в Институте современного искусства в Москве по специальности режиссура кино и телевидения, осудили.

15 суток

За то, что снимала материал для своей дипломной работы

Напомним, будущая режиссерка Мария Тиханова хотела, чтобы одной из героинь ее проекта, кроме других современных женщин, стала Нина Багинская. Во время акции 25 марта девушку с фотокамерой скрутили силовики, в то время как объект ее съемки давала видеоинтервью.

 
 
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23-летнюю белоруску, которая учится в Институте современного искусства в Москве по специальности режиссура кино и телевидения, осудили.
 
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