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Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли 1/8 финала турнира ВТА в Майами

28.03.2021 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Виктория Азаренко (15 ВТА) в третьем круге турнира ВТА в Майами в двух сетах победила немку Ангелику Кербер (26) — 7:5, 6:2.

 

Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли 1/8 финала турнира ВТА в Майами
Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Фото: СС0 Public Domain.

 

В 1/8 финала белоруска встретится с первой ракетой мира австралийкой Эшли Барти.

Самая рейтинговая сегодня теннисистка Беларуси Арина Соболенко (8 ВТА) в третьем круге турнира в Майами в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову (37) — 7:6, 6:4.

В следующем раунде соперницей белоруски будет Маркета Вондроушова (20 ВТА, Чехия).

Оба матча пройдут 29 марта. В случае побед в своих следующих поединках Азаренко и Соболенко сыграют между собой в четвертьфинале.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко (15 ВТА) в третьем круге турнира ВТА в Майами в двух сетах победила немку Ангелику Кербер (26) — 7:5, 6:2.  
 
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