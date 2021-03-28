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Конец света отменяется: астероид Апофис не угрожает Земле катастрофой

28.03.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые наблюдения за сближающимся с Землей астероидом Апофис помогли лучше рассчитать его траекторию и показали, что в обозримом времени его падения можно не ждать.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в новой работе ученых из Центра изучения околоземных объектов (CNEOS).

После открытия сближающегося с Землей астероида (99942) Апофис он стал объектом всеобщего интереса как одно из самых потенциально опасных небесных тел. Предварительные расчеты его траектории предсказывали, что во время будущих сближений с нашей планетой в 2029, 2036 или 2068 годах астероид имеет совсем не нулевые шансы упасть на нее. Удар же тела диаметром более 300 метров способен вызвать глобальную катастрофу.

К счастью, вскоре более пристальные наблюдения за Апофисом позволили точнее рассчитать его движение и показать, что ни в 2029-м, ни в 2036-м на Землю он не упадет. Оставалась еще угроза 2068-го, однако теперь, мы можем быть спокойны и за него. «Наши расчеты показывают, что никакого риска в ближайшую сотню лет нет», — цитирует одного из авторов исследования Naked Science.


Пятого марта этого года Апофис совершил очередное — достаточно удаленное — сближение, подойдя примерно на 17 миллионов километров, почти в 50 раз дальше Луны. В это время ученые наблюдали за его движением, отправляя радарные сигналы с помощью радиоантенны обсерватории Goldstone и получая отраженные волны с помощью Green Bank Telescope. Это позволило получить снимки с разрешением менее 39 метров, лучше рассмотреть сам астероид, его вращение, оценить скорость и расстояние до него.

На снимках видна вытянутая форма небесного тела, по-видимому, состоящего из двух «слипшихся» частей. Кроме того, уточненные модели резко снизили неопределенность расчетов будущей траектории Апофиса.


Его пролет в 2029-м теперь прогнозируется с точностью до нескольких километров, а данные о пролете 2068-го позволяют уверенно сказать, что столкновения и тогда можно не ожидать.

Фото: NASA, JPL-Caltech
 
 
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Новые наблюдения за сближающимся с Землей астероидом Апофис помогли лучше рассчитать его траекторию и показали, что в обозримом времени его падения можно не...
 
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