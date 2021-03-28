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На 15 суток посадили студентку Марию Тихонову, снимавшую в День Воли материал для курсовой работы

28.03.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 15 суток арестована студентка Мария Тихонова, которая снимала в Минске материал для своей курсовой работы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

 

На 15 суток посадили студентку Марию Тихонову, снимавшую в День Воли материал для курсовой работы
На первом плане -- Нина Богинская. За ней -- момент задержания Марии Тихоновой. Фото: скришот видео.

 

В телеграм-каналах 25 марта было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент задержания Тихоновой в День Воли на столичном проспекте Независимости. На видео видно, как девушка с фотокамерой идет позади известной в Беларуси активистки Нины Багинской, а человек в балаклаве неожиданно хватает Тихонову за шею и утаскивает ее из кадра.

Как сообщает БелаПАН, уроженка Могилевской области 23-летняя Мария Тихонова учится в московском Институте современных искусств по специальности «Режиссура кино и телевидения».

 

На 15 суток посадили студентку Марию Тихонову, снимавшую в День Воли материал для курсовой работы
Мария Тихонова в РУВД. Фото: скриншот видео.

 

Она приехала в Минск, чтобы снять материал для своей курсовой работы «про современных женщин». Об этом девушка рассказывает на видео ее допроса после задержания. «Нина Багинская — одна из них. Я ее увидела в новостях и подумала, что это может быть интересно», — сообщила она. Тихонова добавила, что увидела Багинскую возле главпочтамта и пошла за ней.

 
Теги: Минск
 
 
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На 15 суток арестована студентка Мария Тихонова, которая снимала в Минске материал для своей курсовой работы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.  
 
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