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«Это пухлая панда?»: последствия встречи щенка с пчелой развеселили пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
В соцсетях вирусную популярность получил ролик щенка, который на собственном опыте убедился в том, что пытаться укусить пчелу – плохая идея. Об этом
Видео с подписью «Мой пес думает о времени, когда он съел пчелу, и его пришлось экстренно везти к ветеринару» опубликовал хозяин пса. Сами последствия встречи можно увидеть во второй части видео, где морда пса заметно распухла, сделав его похожим скорее на панду, нежели на собаку.
Попавший в неловкую ситуацию пес до слез рассмешил пользователей Сети. «Ахахах, это уже не пес, а пухлая панда какая-то», – пишут комментаторы.
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В соцсетях вирусную популярность получил ролик щенка, который на собственном опыте убедился в том, что пытаться укусить пчелу – плохая идея. Об этом пишет портал...
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