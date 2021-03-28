«Это пухлая панда?»: последствия встречи щенка с пчелой развеселили пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

В соцсетях вирусную популярность получил ролик щенка, который на собственном опыте убедился в том, что пытаться укусить пчелу – плохая идея. Об этом пишет портал «Ридус».

Видео с подписью «Мой пес думает о времени, когда он съел пчелу, и его пришлось экстренно везти к ветеринару» опубликовал хозяин пса. Сами последствия встречи можно увидеть во второй части видео, где морда пса заметно распухла, сделав его похожим скорее на панду, нежели на собаку.

Попавший в неловкую ситуацию пес до слез рассмешил пользователей Сети. «Ахахах, это уже не пес, а пухлая панда какая-то», – пишут комментаторы.

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