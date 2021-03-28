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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку. Об этом он сам заявил во время встречи с жителями Армавирской области страны,
Никол Пашинян сообщил, что это – формальный шаг «не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы». До этого времени, уточнил Пашинян, он будет на посту премьер-министра и выполнять свои обязанности.
Согласно закону страны, выборы будут назначены в случае, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы правительства.
Протесты в Армении продолжаются с ноября – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Пашиняна народ обвиняет в предательстве и возлагает на него ответственность за кризисную экономическую ситуацию в стране. Оппозиция требует отставки правительства и самого Никола Пашиняна.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку. Об этом он сам заявил во время встречи с жителями Армавирской области страны, пишет РИА...
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