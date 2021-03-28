ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку

28.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку. Об этом он сам заявил во время встречи с жителями Армавирской области страны, пишет РИА «Новости».

Никол Пашинян сообщил, что это – формальный шаг «не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы». До этого времени, уточнил Пашинян, он будет на посту премьер-министра и выполнять свои обязанности.

Согласно закону страны, выборы будут назначены в случае, если парламент дважды не изберет премьера после отставки действующего главы правительства. 

Протесты в Армении продолжаются с ноября – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Пашиняна народ обвиняет в предательстве и возлагает на него ответственность за кризисную экономическую ситуацию в стране. Оппозиция требует отставки правительства и самого Никола Пашиняна.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку. Об этом он сам заявил во время встречи с жителями Армавирской области страны, пишет РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зніклае 3-х гадовае дзіця ў Хойніках міліцыя знайшла меней чым за гадзіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by