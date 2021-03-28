Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с «Евровидением»

Источник материала: ОНТ

Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с отстранением представителей Беларуси от песенного конкурса «Евровидение-2021». Об этом информирует «Беларусь Сегодня».

Издание обратилось в пресс-службу Европейского вещательного союза и выразило свое несогласие с решением отстранить представителей Беларуси от участие в конкурсе. Также был сделан запрос на разъяснение причин, послуживших основанием для дисквалификации группы из Барановичей «Галасы ЗМеста».

Ответ получен не был. Вместо этого пресс-служба Европейского вещательного союза подчеркнула, что «пока не дает никаких дополнительных комментариев».

Фото: сайт группы «Галасы 3Места»

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