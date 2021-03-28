ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с «Евровидением»

28.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с «Евровидением»

Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с отстранением представителей Беларуси от песенного конкурса «Евровидение-2021». Об этом информирует «Беларусь Сегодня».

Издание обратилось в пресс-службу Европейского вещательного союза и выразило свое несогласие с решением отстранить представителей Беларуси от участие в конкурсе. Также был сделан запрос на разъяснение причин, послуживших основанием для дисквалификации группы из Барановичей «Галасы ЗМеста».

Ответ получен не был. Вместо этого пресс-служба Европейского вещательного союза подчеркнула, что «пока не дает никаких дополнительных комментариев».

Фото: сайт группы «Галасы 3Места»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с отстранением представителей Беларуси от песенного конкурса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зніклае 3-х гадовае дзіця ў Хойніках міліцыя знайшла меней чым за гадзіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by