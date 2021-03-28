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Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с «Евровидением»
Источник материала: ОНТ
Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с отстранением представителей Беларуси от песенного конкурса «Евровидение-2021». Об этом
Издание обратилось в пресс-службу Европейского вещательного союза и выразило свое несогласие с решением отстранить представителей Беларуси от участие в конкурсе. Также был сделан запрос на разъяснение причин, послуживших основанием для дисквалификации группы из Барановичей «Галасы ЗМеста».
Ответ получен не был. Вместо этого пресс-служба Европейского вещательного союза подчеркнула, что «пока не дает никаких дополнительных комментариев».
Фото: сайт группы «Галасы 3Места»
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Европейский вещательный союз отказался дать дополнительные разъяснения по ситуации с отстранением представителей Беларуси от песенного конкурса...
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