10 гениальных «идей на миллион», не принесших богатства своим создателям

Источник материала: ОНТ

Нередко случается так, что гениальные задумка поначалу остается никем не оцененной, в том числе и в финансовом плане. Поэтому нередко люди, стремясь заработать, продавали способные принести многомиллионное состояние идеи за сущие копейки. Представляем подборку из 10 наиболее известных «идей на миллион», не принесших своим создателям состояния.





Печенье с шоколадной крошкой







Впервые идея приготовить печенье с шоколадной крошкой пришла в голову американской изобретательнице Рут Уэйкфилд в 1930 году: во время приготовления самого обыкновенного печения она разломала плитку шоколада Nestle и добавила её в тесто. Вскоре новинка приобрела популярность, и компания Nestle решила выкупить права на изобретение в обмен на… пожизненное снабжение изобретательницы шоколадом.





Английская булавка







Авторучки, точилки для ножей, кухонная плита и многое другое –патенты на все эти изобретения принадлежали изобретателю из Нью-Йорка Уолтеру Ханту. А еще авторству принадлежало изобретение английской булавки (она же «безопасная»), которую он создал только ради того, чтобы вернуть своему другу долг в $15. Патент на изобретение был продан за $400 компании WR Grace в 1849 году. Впрочем, своим названием булавка обязана британцу Чарльзу Роулею, который запатентовал аналог булавки у себя на родине.





Заглавная тема фильмов о Джеймсе Бонде





Заглавная тема к фильмам об агенте британской разведки Джеймсе Бонде была написана Монти Норманом в 1962 году. однако первоначальная версия не понравилась руководству кинокомпании, занимавшейся производством фильма, и в помощь Норману был нанят композитор Джон Барри, который и придумал добавить к музыкальной теме элементы рока и джаза. За свою работу Барри получил примерно $700, в то время как Морти Норман получил более $1 млн гонорара.





Желе







Десерт из желатина и сахара в 1895 году придумали производители сиропа от кашля Пирл и Мэй Уайт из Нью-Йорка. Назвать они его решили «желе». Для нового производства они приобрели старый, давно не использовавшийся патент на порошкообразный желатин и приступили к продаже нового продукта. Впрочем, дело шло не особо успешно. В итоге уже спустя пару лет они продали патент на изобретение своему соседу Фрэнку Вудварду всего за $450. У него дело пошло куда успешней, благодаря чему сегодня объем мировых продаж желе превышает $500 млн.





Стихотворение «Ворон» Эдгара По





В 2009 году один из первых экземпляров книги со стихотворением «Ворон» Эдгара По был продан за $662,5 тыс. Однако сам автор не получил за свое произведение ни копейки – изначально писатель хотел опубликовать его в журнале своего друга, однако, встретив отказ, продал его журналу The American Review за $9.





Обложка альбома The Beatles





Работа над обложкой восьмого студийного альбома The Beatles принесла британскому художнику Питеру Блейку и его супруге Янне Хаворт всего $280. Сам альбом стал одним из наиболее продаваемых (по всему миру было продано около 32 млн копий), а обложка – признана одной из лучших.





«Красные виноградники в Арле» Винсента Ван Гога





Единственная картина Ван Гога, проданная им за всю его жизнь. В 1890 году её за 400 франков (почти $1600) приобрела бельгийская художница Анна Бош. Ван Гог также всю жизнь провел в нищете, в то время как сегодня его полотна оцениваются в миллионы долларов. Сами «Красные виноградники» были перепроданы уже спустя 16 лет после покупки почти за $10 тыс.





Терминатор







Еще никому не известный Джеймс Кэмерон пришел в Голливуд со свежим сценарием фильма под названием «Терминатор». Компании одна за другой отказывали молодому режиссеру в поддержке. Исключением стала Гейл Анна Херд из New World Pictures. Она согласилась профинансировать создание фильма, но при одном условии – все права на фильм перейдут к ней всего за $1.

Кэмерон согласился, снял фильм и стал одним из самых знаменитых и высокооплачиваемых режиссеров в мире. Впрочем, авторские права на фильм принесли ему всего $1 и ни центом больше.





Черный костюм Человека-паука







В далеком 1982 году компания Marvel Comics провела конкурс на лучшую идею среди поклонников Человека-паука. Одной из работ, присланных компании стала черный костюм героя комиксов, созданный Рэнди Шуэллером из штата Иллинойс. Несколько месяцев спустя фанат получил письмо от главного редактора компании Джима Шутера. Ему понравилась идея и он предложил выкупить её – за $220. Впервые костюм был представлен публике в 1984 году, а уже в 2007 году третья часть фильма о Человеке-пауке собрала более $900 млн кассовых сборов.





«Зов предков» Джека Лондона





Неисключительные права на публикацию романа Джека Лондона «Зов предков», опубликованного впервые в 1903 году, были проданы журналу Saturday Evening Post всего за $750. А еще спустя некоторое время уже полные авторские права отошли к Macmillan Publishers за $2000. К 1964 году общее число проданных копий достигло 6 млн. Впрочем, на сам Джек Лондон, ни его потомки за эти тиражи не получили ни цента.

Источник: AdMe.ru.

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