Электробусы появятся на улицах Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

Электротранспорт идет и в регионы. Уже в этом году по дорогам Гродно проедет первый электробус.

Появится и необходимая зарядная инфраструктура. В центре внимания развитие не только экологического общественного транспорта, но и инфраструктуры для зарядки частных электромобилей. Будут и специалисты, которые «удержат на плаву» такую технику. Так, в этом году Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы открывает набор на специальность «электрический и автономный транспорт». Будущим инженерам-электромеханикам нужно сдать централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку, математике и физике.

Фото: БЕЛТА

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