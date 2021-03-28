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Электробусы появятся на улицах Гродно

28.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Электротранспорт идет и в регионы. Уже в этом году по дорогам Гродно проедет первый электробус. 

Появится и необходимая зарядная инфраструктура. В центре внимания развитие не только экологического общественного транспорта, но и инфраструктуры для зарядки частных электромобилей. Будут и специалисты, которые «удержат на плаву» такую технику. Так, в этом году Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы открывает набор на специальность «электрический и автономный транспорт». Будущим инженерам-электромеханикам нужно сдать централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку, математике и физике.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Электротранспорт идет и в регионы. Уже в этом году по дорогам Гродно проедет первый электробус.  Появится и необходимая зарядная инфраструктура. В центре внимания...
 
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