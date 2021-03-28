ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

28 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

28.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

28 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

28 марта в Беларуси празднуют День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря им в наши дома поступает тепло, а на улицах чистота и порядок. 

Отрасль модернизируется, внедряет современные механизмы и технологии. Так, уже сейчас создается единая информационная платформа услуг ЖКХ. Вызвать электриков, сантехников и других специалистов можно будет в любое удобное время. Платформа объединит не только госслужбы, но «частников», которые оказывают такие услуги. Все для того, чтобы качественно и оперативно решать запросы людей. Еще одна составляющая цифровизации отрасли – электронные жировки. Сейчас ими пользуется около 2 тысяч минчан.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 марта в Беларуси празднуют День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря им в наши дома поступает тепло, а на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зніклае 3-х гадовае дзіця ў Хойніках міліцыя знайшла меней чым за гадзіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by