28 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Источник материала: ОНТ

28 марта в Беларуси празднуют День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря им в наши дома поступает тепло, а на улицах чистота и порядок.

Отрасль модернизируется, внедряет современные механизмы и технологии. Так, уже сейчас создается единая информационная платформа услуг ЖКХ. Вызвать электриков, сантехников и других специалистов можно будет в любое удобное время. Платформа объединит не только госслужбы, но «частников», которые оказывают такие услуги. Все для того, чтобы качественно и оперативно решать запросы людей. Еще одна составляющая цифровизации отрасли – электронные жировки. Сейчас ими пользуется около 2 тысяч минчан.

Фото: БЕЛТА

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