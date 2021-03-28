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«Помоги, хозяйка!»: видео упавшего в воду неуклюжего котенка рассмешило соцсети

28.03.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Помоги, хозяйка!»: видео упавшего в воду неуклюжего котенка рассмешило соцсети

Всем котятам присуща такая черта, как чрезмерное любопытство. Однако далеко не всегда оно играет им на руку. Героем видео, на котором запечатлены последствия такого любопытства, стал котенок по кличке Зима, пишет портал «Ридус». 

На кадрах видео видно, как котик падает в воду и, после нескольких неудачных попыток выбраться оттуда самостоятельно, начинает жалобно звать на помощь свою хозяйку. В TikTok данный ролик быстро набрал более 1,5 млн просмотров.  


Неуклюжий котенок в основном развеселил пользователей сети, однако нашлись и те, кто осудил хозяйку котенка. Впрочем, в ответ на критику хозяйка кота рассказала о том, что на самом деле котенок очень любит воду и спокойно сидит в ванной. В данном же случае причиной его расстройства стало то, что он не сумел самостоятельно выбраться оттуда после своего нежданного падения.

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Всем котятам присуща такая черта, как чрезмерное любопытство. Однако далеко не всегда оно играет им на руку. Героем видео, на котором запечатлены последствия...
 
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