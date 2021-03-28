ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередная новость об отставке Каллаура оказалась фейком

28.03.2021 16:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Некоторые интернет-ресурсы сделали предположение, что председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур покинул свой пост. Версия основана на том, что один из недавно опубликованных документов подписан не Каллауром, а его первым заместителем Сергеем Калечицем.

Пресс-служба Нацбанка, отвечая на вопрос Office Life по этому поводу, пояснила, что председатель правления находится в обычном отпуске.

Слухи об отставке Каллаура муссировались и ранее. Например, они возникали в январе 2021 года. Различные ресурсы утверждали, что вместо него Нацбанк возглавит заместитель Илона Ледницкая. Однако новость, как и сейчас, не подтвердилась.

Павел Каллаур возглавляет Нацбанк с декабря 2014 года. Он с 1980-х работает в банках. В 1993–2010 годах был зампредом правления Нацбанка Беларуси, затем руководил Банком БелВЭБ, откуда и вернулся в банк-регулятор на главный пост.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые интернет-ресурсы сделали предположение, что председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур покинул свой пост. Версия основана на том, что один...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зніклае 3-х гадовае дзіця ў Хойніках міліцыя знайшла меней чым за гадзіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by