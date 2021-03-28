|
Очередная новость об отставке Каллаура оказалась фейком
Источник материала: Партизан
Некоторые интернет-ресурсы сделали предположение, что председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур покинул свой пост. Версия основана на том, что один из недавно опубликованных документов подписан не Каллауром, а его первым заместителем Сергеем Калечицем.
Пресс-служба Нацбанка,
Слухи об отставке Каллаура муссировались и ранее. Например, они возникали в январе 2021 года. Различные ресурсы утверждали, что вместо него Нацбанк возглавит заместитель Илона Ледницкая. Однако новость, как и сейчас, не подтвердилась.
Павел Каллаур возглавляет Нацбанк с декабря 2014 года. Он с 1980-х работает в банках. В 1993–2010 годах был зампредом правления Нацбанка Беларуси, затем руководил Банком БелВЭБ, откуда и вернулся в банк-регулятор на главный пост.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые интернет-ресурсы сделали предположение, что председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур покинул свой пост. Версия основана на том, что один...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)