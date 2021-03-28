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Совет Венедиктова Болкунцу: «Труднее сидеть на Окрестина в Минске»
28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете». Сам он живет в России.
Дмитрий Болкунец. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Дмитрий Болунец – уроженец Слонима, экономист, политолог, автор материалов, посвященных белорусской тематике, в различных СМИ, в том числе «Газета.ру», «Свободная пресса», Forbes, «Эхо Москвы». Уголовное дело
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов
― Понятия не имею вообще.
― А если выдадут, могут быть какие-то последствия для России – новые санкции и так далее?
― Нет, не могут быть. Между Россией и Беларусью с учетом Союза есть международные договоры о выдаче. Их надо смотреть. Но я бы не рекомендовал. Имею в виду Дмитрий Болкунцу оставаться в Российской Федерации долго. Я скажу мягко. Лучше не надо.
― А у него есть возможности не оставаться?
― Он может уехать в Польшу, в Литву, как уезжают многие. Он что, привязанный что ли?
― Но это достаточно трудно сейчас куда бы то ни было уехать.
― Но труднее сидеть на Окрестина в Минске.
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На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете».
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