Посольство США: задержания мирных белорусов опровергают утверждения, что никто не хочет протестовать

«Устрашение, произвольные аресты и задержания мирных белорусов с применением насилия опровергают утверждения, что никто не хочет протестовать», — говорится в комментарии посольства США в Беларуси, размещенном в «Твиттере».





«Предоставление белорусам возможности мирно собираться откроет правду», — считают в дипмиссии США.

«Уважение прав человека укрепляет уверенность, репрессии подрывают ее», — заявляют в посольстве.

Также в посольстве США отметили, что наблюдали 27 марта «произвольные аресты и насилие в отношении мирных белорусов и журналистов». «Дайте им собираться публично и свободно работать», — заявили в дипмиссии.

Как сообщалось, правозащитники сообщили о задержании 27 марта не менее 245 человек в Минске и регионах. Список задержанных опубликован на сайте spring96.org. Общее количество задержанных за последние три дня превысило 420.

Среди задержанных 27 марта было не менее семи журналистов, все отпущены: Анна Калтыгина, Галина Уласик (обе — tut.by, без протокола), Надежда Бужан, Екатерина Карпицкая (обе — nn.by, без протокола), Егор Мартинович (nn.by, главный редактор, с двумя протоколами, за участие в несанкционированной акции и неподчинение), Любовь Бахуревич («Белорусы и рынок», с протоколом) и Николас Коннолли («Немецкая волна», освобожден с помощью посла ФРГ).

27 марта в Минске участники празднования Дня Воли (25 марта) и протестов против фальсификации итогов августовских президентских выборов планировали собраться сначала на площади Якуба Коласа, а затем на площади Бангалор, однако в связи с большой концентрацией сотрудников силовых ведомств ограничились гуляниями. После 15 часов пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором утверждалось, что «в Беларуси протестная активность приближена к нулю», «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».