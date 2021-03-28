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Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж

28.03.2021 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня белорусские католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Прихожане белорусских костелов пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы. Верба — символ пальмовых ветвей, которыми, согласно Евангелию, жители Иерусалима встречали Иисуса Христа, въезжавшего в город на осле.

Мы привыкли, что католические и православные праздники зачастую идут рядом. В этом году календари этих двух конфессий максимально отдалены друг от друга. Сегодня католики празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, православные этот праздник отметят почти через месяц — 25 апреля.

Напомним, католическая церковь призвала во время праздников соблюдать эпидемиологические меры безопасности.

Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж

 
 
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Сегодня белорусские католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Прихожане белорусских костелов пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы....
 
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