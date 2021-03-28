Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж

Источник материала: Onliner

Сегодня белорусские католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Прихожане белорусских костелов пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы. Верба — символ пальмовых ветвей, которыми, согласно Евангелию, жители Иерусалима встречали Иисуса Христа, въезжавшего в город на осле.

Мы привыкли, что католические и православные праздники зачастую идут рядом. В этом году календари этих двух конфессий максимально отдалены друг от друга. Сегодня католики празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, православные этот праздник отметят почти через месяц — 25 апреля.

Напомним, католическая церковь призвала во время праздников соблюдать эпидемиологические меры безопасности.



















































































