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Белорусские католики отмечают Вербное воскресенье. Фоторепортаж
Источник материала: Onliner
Сегодня белорусские католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Прихожане белорусских костелов пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы. Верба — символ пальмовых ветвей, которыми, согласно Евангелию, жители Иерусалима встречали Иисуса Христа, въезжавшего в город на осле.
Мы привыкли, что католические и православные праздники зачастую идут рядом. В этом году календари этих двух конфессий максимально отдалены друг от друга. Сегодня католики празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, православные этот праздник отметят почти через месяц — 25 апреля.
Напомним, католическая церковь призвала во время праздников соблюдать эпидемиологические меры безопасности.
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Сегодня белорусские католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Прихожане белорусских костелов пришли с традиционными пучками верб на праздничные службы....
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