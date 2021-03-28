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Видео: в Минске мужчина упал с моста, водитель успел вовремя среагировать (видео)
Источник материала: Onliner
Около 14:00 наш читатель подъезжал к путепроводу на пересечении проспекта Дзержинского и Алибегова. Неожиданно с моста спрыгнул мужчина. Водители успели среагировать и не допустить наезда. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, движение по улице Алибегова затруднено.
— Мужчина перелез через перила и спрыгнул, — рассказали Onliner очевидцы-водители. Они говорят, что успели среагировать на падение и притормозить.
— Сразу после падения он был жив, — говорят очевидцы, и на видео видно, что после падения мужчина двигался. — Потом приехала скорая, а через какое-то время медики накрыли мужчину тканью.
— В милицию поступило сообщение о падении мужчины с моста на пересечении проспекта Дзержинского и Алибегова, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Около 14:00 наш читатель подъезжал к путепроводу на пересечении проспекта Дзержинского и Алибегова. Неожиданно с моста спрыгнул мужчина. Водители успели...
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