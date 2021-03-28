Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

размещено на странице Пашиняна в Facebook. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Арагац 28 марта заявил о том, что в апреле подаст в отставку. Видео встречина странице Пашиняна в Facebook.





пишет gordonua.com Он сказал, что сделает это не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов,gordonua.com





"Я продолжу исполнять обязанности премьера", – подчеркнул Пашинян.





Премьер-министр сказал, что в зависимости от исхода выборов он или продолжит со своей командой работу, или передаст власть тем, кого выберет народ.

Бывший журналист Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.



