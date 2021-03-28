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Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

28.03.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку, но до проведения в стране парламентских выборов будет исполнять обязанности главы правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Арагац 28 марта заявил о том, что в апреле подаст в отставку. Видео встречи размещено на странице Пашиняна в Facebook.

Он сказал, что сделает это не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов, пишет gordonua.com

"Я продолжу исполнять обязанности премьера", – подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр сказал, что в зависимости от исхода выборов он или продолжит со своей командой работу, или передаст власть тем, кого выберет народ.
Бывший журналист Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.
 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку, но до проведения в стране парламентских выборов будет исполнять обязанности главы правительства.
 
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