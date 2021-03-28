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Карбалевич: Повторения горячего лета и осени прошлого года не будет

28.03.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич: Повторения горячего лета и осени прошлого года не будет
Валерий Карбалевич в студии Еврорадио
Повторения горячего лета и осени прошлого года в Беларуси не будет, считает политический аналитик Валерий Карбалевич. Этому, по его мнению, есть несколько причин. Во-первых, предполагает аналитик, революционный взрыв — явление в истории редкое, и чтобы он произошёл, нужно сочетание способствующих обстоятельств, как это было в 2020 году. А этот период остался сзади.

Также Валерий Карбалевич считает, что массовый протест по своей природе не может быть «игрой вдолгую», потому что держать в эмоциональном накале большие массы людей долгое время невозможно.

Своё дело в том, что протестной весны не будет, по мнению аналитика, делают и масштабные репрессии:

«Цена выхода на улицу теперь сильно возросла в сравнении с прошлым годом. Летом и осенью 2020 года люди не так сильно боялись задержаний — много кто думал, что всё это ненадолго, скоро все обрушится. Сейчас ситуация другая», — объясняет Карбалевич.


Выход на улицы для участия в акциях требует сильной мотивации, люди должны понимать смысл риска и видеть впереди практический результат. Летом и осенью 2020-го белорусы надеялись, что протесты закончатся переговорами и крахом режима Лукашенко. Теперь таких надежд мало. К тому же в то время государство оборонялось от людей, сейчас, наоборот, силу демонстрируют власти. В такой ситуации естественной кажется демобилизация общества.

Роль в том, что повторения лета 2020 года не будет, играет и политическая эмиграция из Беларуси: «уезжают и прячутся от преследования самые активные». Но недоверие к властям и протестные настроения общества никуда не делись, уверен аналитик:

«У белорусских независимых медиа популярна метафора, которая характеризует общественно-политическую ситуацию: пожар на торфяннике. Глубоко внутри жарко, а на поверхности только лёгкий дымок, — говорит Карбалевич. — Протест продолжается, но в других формах, которые непосредственно не угрожают господствованию Лукашенко. Протестные натроения, недоверие общества никуда не делись. И никто не знает, как и когда это может выстрелить. Самый вероятный момент обострения политической ситуации — это ближайшая электоральная кампания на границе 2021-2022 годов (местные выборы и референдум по Конституции».
 
 
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Самый вероятный момент обострения политической ситуации — это ближайшая электоральная кампания.
 
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