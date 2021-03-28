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YouTube будет автоматически определять товары на видео

28.03.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

YouTube будет автоматически определять товары на видео
Фото: Depositphotos.com
YouTube начнет тестировать новую функцию, с помощью которой соцсеть автоматически будет определять продукты с видео и составлять их список для пользователя.

YouTube стремится облегчить пользователям поиск продуктов, которые показываются в видео. Новая технология будет их идентифицировать и составлять список, который поможет найти больше информации о том или ином продукте.

На видео появится дополнительный значок, который будет показывать дополнительные сведения о товарах, других видео, где они также используются, и ссылки на интернет-магазины, пишет BBC.

Пока что новая технология испытывается только в США, однако эксперты отмечают, что такая функция может очень сильно повлиять на рекламную индустрию.
 
 
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