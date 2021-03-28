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YouTube будет автоматически определять товары на видео
Источник материала: UDF
Фото: Depositphotos.com
YouTube стремится облегчить пользователям поиск продуктов, которые показываются в видео. Новая технология будет их идентифицировать и составлять список, который поможет найти больше информации о том или ином продукте.
На видео появится дополнительный значок, который будет показывать дополнительные сведения о товарах, других видео, где они также используются, и ссылки на интернет-магазины,
Пока что новая технология испытывается только в США, однако эксперты отмечают, что такая функция может очень сильно повлиять на рекламную индустрию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видео появится дополнительный значок.
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