Источник материала: UDF



Никол Пашинян

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«В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера», — сказал Никол Пашинян.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.

18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что продолжающийся с конца февраля новый виток протестов в стране не остановится.