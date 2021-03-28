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Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

28.03.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле
Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку, чтобы были проведены досрочные выборы. Он встретился в воскресенье с жителями Армавирской области, передает ТАСС.

«В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера», — сказал Никол Пашинян.


18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что продолжающийся с конца февраля новый виток протестов в стране не остановится.
 
 
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Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.
 
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