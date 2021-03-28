|
Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле
Источник материала: UDF
Никол Пашинян
«В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера», — сказал Никол Пашинян.
18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что продолжающийся с конца февраля новый виток протестов в стране не остановится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)