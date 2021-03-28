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«Ник и Майк»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Кольцо вокруг Макея-старшего сжимается» Глава белорусского МИД может не успеть соскочить с «Титаника».

Это зависть стилю мадам Захаровой, которая одним твитом может спровоцировать международный скандал с Сербией?На самом деле все намного проще. Творческий подход и дерзость МИД Беларуси проявляет только в каком-то угаре.Прошлая попытка дерзить закончилась тем, что вместо «Счетовода» Бабича приезжает «Нотариус» Лукьянов.Желание хайпануть напоследок никого до добра не доводили. Неужели, чтобы обратить на себя внимание холеным интеллигентам и беловоротничковой дипломатии осталось только плевать и нецензурно выражаться, как последний люмпен? Наверное, это их уровень. Колхоз очень быстро возвращается в свое натуральное состояние – агротрэш по всем фронтам. Классик говаривал, что советскому человеку из себя очень сложно выдавить раба. Классик ошибался. Под рабом оказался жлоб. Он же клоп (или таракан). А он, как известно, мал, да вонюч.Впрочем такие экзерсисы МИДа не удивительны. Из него уходят последние профессионалы. Не так давно из этого цемента (вы точно ни с чем не перепутали вещество, похожее на глину?) вырвались еще два достойных человека: замнчальника главного консульского управления Людмила Татаринович, и отвечавший за Африку, Азию и Латинскую Америку Игорь Полуян.И прав Макей-младший. Время удушливое. Каждый делает свой выбор.Кто-то в пьяном угаре грозит всему миру, кто-то 31 марта заселяется в дом в Чижовке, кто-то калечит жизни в рамках правоохранительной системы. А кто-то переходит на сторону добра и выходит гулять, чтобы дышать свежим воздухом. И чтобы таким же свежим воздухом дышали все беларусы.А кольцо вокруг Макея-старшего сжимается, пока он выставляет фотографии овчарки с разудалыми комментариями. Была информация о том, что в августе он пытался соскочить с «Титаника». Отставка не была принята, но вопросы по лояльности возникли.