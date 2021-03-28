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«Кольцо вокруг Макея-старшего сжимается»

28.03.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Кольцо вокруг Макея-старшего сжимается»
Фото: РИА Новости
МИД Беларуси вчера выдал фееричное заявление. Смело, дерзко и креативно. Эти характеристики применимы к данному тексту в равной степени, как к творчеству барановичских голосил, которых не пустили на «Евровидение», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Это зависть стилю мадам Захаровой, которая одним твитом может спровоцировать международный скандал с Сербией?

На самом деле все намного проще. Творческий подход и дерзость МИД Беларуси проявляет только в каком-то угаре.

Прошлая попытка дерзить закончилась тем, что вместо «Счетовода» Бабича приезжает «Нотариус» Лукьянов.

Желание хайпануть напоследок никого до добра не доводили. Неужели, чтобы обратить на себя внимание холеным интеллигентам и беловоротничковой дипломатии осталось только плевать и нецензурно выражаться, как последний люмпен? Наверное, это их уровень. Колхоз очень быстро возвращается в свое натуральное состояние – агротрэш по всем фронтам. Классик говаривал, что советскому человеку из себя очень сложно выдавить раба. Классик ошибался. Под рабом оказался жлоб. Он же клоп (или таракан). А он, как известно, мал, да вонюч.

Впрочем такие экзерсисы МИДа не удивительны. Из него уходят последние профессионалы. Не так давно из этого цемента (вы точно ни с чем не перепутали вещество, похожее на глину?) вырвались еще два достойных человека: замнчальника главного консульского управления Людмила Татаринович, и отвечавший за Африку, Азию и Латинскую Америку Игорь Полуян.

И прав Макей-младший. Время удушливое. Каждый делает свой выбор.

Кто-то в пьяном угаре грозит всему миру, кто-то 31 марта заселяется в дом в Чижовке, кто-то калечит жизни в рамках правоохранительной системы. А кто-то переходит на сторону добра и выходит гулять, чтобы дышать свежим воздухом. И чтобы таким же свежим воздухом дышали все беларусы.

А кольцо вокруг Макея-старшего сжимается, пока он выставляет фотографии овчарки с разудалыми комментариями. Была информация о том, что в августе он пытался соскочить с «Титаника». Отставка не была принята, но вопросы по лояльности возникли.
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Глава белорусского МИД может не успеть соскочить с «Титаника».
 
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