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Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией?
28.03.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они? "Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой", писал Чехов.
Как развить в себе чувство такта и уместности, если всех правил этикета не запомнить, рассказывает эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.
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