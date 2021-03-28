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Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией?

28.03.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией

Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они? "Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой", писал Чехов.

Как развить в себе чувство такта и уместности, если всех правил этикета не запомнить, рассказывает эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

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