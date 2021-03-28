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Могилевский Свято-Никольский монастырь празднует в этом году юбилей
28.03.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. В этом году исполняется 30 лет с момента возрождения Могилевского Свято-Никольского женского монастыря, сообщили Sputnik в пресс-службе БПЦ.
Ансамбль Могилевского Свято-Никольского монастыря является одним из древнейших на востоке Беларуси. Жемчужина обители - уникальный деревянной резной иконостас, выполненный в особой технике белорусской резьбы XVII века. В мире сохранились только три таких иконостаса: в Новодевичьем монастыре в Москве, в Успенском соборе в Смоленске и в Могилевском Свято-Никольском монастыре. Первая настоятельница возрожденной обители игуменья Евгения Волощук с сестрами много потрудились в деле воссоздания Могилевского Свято-Никольского монастыря.
Первые упоминания о святой обители появляются в летописях 1522 года.
Непростая судьба
Свято-Никольский женский монастырь действовал в период с 1637 по 1719 годы, а затем был преобразован в мужской, который просуществовал до 1754-го. Позже Могилевский Свято-Никольский собор был приходским.
У обители непростая судьба – в годы гонений на церковь утварь храма была изъята, а в 1934 году Свято-Никольский храм был закрыт.
Только в 1989-м была восстановлена Могилевская епархия. Правящим архиепископом Могилевским и Мстиславским Максимом (Крохой) было начато возрождение Свято-Никольского женского монастыря.
28 марта 1991 года был освящен зимний Онуфриевский храм, 18 июня монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Монастырь и семья Романовых
История обители тесно связана с царской семьей Романовых. В 1915-1917 годах в Могилеве находилась ставка Верховного Главнокомандующего. В то время русский царь Николай II с семьей часто посещал Свято-Никольский собор.
Во время канонизации Русской Православной Церковью Новомучеников и Исповедников Российских ХХ века летом 2000 года в Могилеве был чудесным образом найден портрет императора. Сейчас он освящен как икона и расположен в левом приделе Свято-Никольского собора, а сам храм назван в честь святых Царственных мучеников. К иконе также прикреплена пятирублевая золотая монета, которая когда-то во время посещения обители была подарена императором Николаем II мальчику Симеону Халипову.
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Православная обитель – один из самых известных духовных центров на востоке Беларуси, его история тесно связана с семьей русского царя Николая II Романова.
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