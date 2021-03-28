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Фотофакт. Работу художника Гийома Легро можно в полной мере оценить лишь с высоты птичьего полета
Источник материала: Навiны
Размещенная в деревушке Ганвье, что в африканском государстве Бенин, композиция Гийома Легро, также известного как Saype. Ганвье, является частью его глобального проекта Beyond Walls («За стенами»).
Как сообщает портал
Все картины художника созданы из биоразлагаемых материалов. В своей работе Saype использует краски только из натуральных пигментов, таких как мука, льняное масло, мел и уголь.
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Размещенная в деревушке Ганвье, что в африканском государстве Бенин, композиция Гийома Легро, также известного как Saype. Ганвье, является частью его глобального...
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