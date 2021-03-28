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Фотофакт. Работу художника Гийома Легро можно в полной мере оценить лишь с высоты птичьего полета

28.03.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Размещенная в деревушке Ганвье, что в африканском государстве Бенин, композиция Гийома Легро, также известного как Saype. Ганвье, является частью его глобального проекта Beyond Walls («За стенами»).

 

Фотофакт. Работу художника Гийома Легро можно в полной мере оценить лишь с высоты птичьего полета
Фото: Yanick Folly.

 

Как сообщает портал moya-planeta.ru, проект стартовал перед Эйфелевой башней в Париже и на протяжении последних нескольких лет путешествовал по миру. В будущем он должен охватить всю планету — пять континентов и более чем 20 населенных пунктов. Автор формулирует его идею так: «Только вместе мы сможем справиться с самыми серьезными проблемами нашего времени».

Все картины художника созданы из биоразлагаемых материалов. В своей работе Saype использует краски только из натуральных пигментов, таких как мука, льняное масло, мел и уголь.

 
 
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Размещенная в деревушке Ганвье, что в африканском государстве Бенин, композиция Гийома Легро, также известного как Saype. Ганвье, является частью его глобального...
 
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