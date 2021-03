Сядзеў па «справе журналістаў», стварыў вольную пляцоўку. Хто такі Павал Мажэйка, якога затрымалі за карціну

Источник материала: Свабода

Генэральная пракуратура 26 сакавіка завяла крымінальную справу на Паўла Мажэйку, а таксама на аўтара карціны Алеся Пушкіна, за «рэабілітацыю і апраўданьне нацызму». На карціне быў партрэт удзельніка антыбальшавіцкага пасьляваеннага падпольля Яўгена Жыхара. Мажэйку затрымалі, ён у горадзенскім ізалятары. Пушкін вярнуўся з Украіны, але яго не затрымалі, дома ў яго прайшоў ператрус.

Паўлу Мажэйку 42 гады, гарадзенец. Па адукацыі гісторык. Ён трапіў у топ Свабоды асобаў апошняга дзесяцігодзьдзя, якія зрабілі Беларусь лепшай.

Чым вядомы Павел Мажэйка?



Культурная пляцоўка паўстала ў Горадні ў верасьні 2016 году. Там праводзілі прэзэнтацыі кніг, дыскусіі, выставы. За 4,5 гады прайшлі сотні імпрэзаў. Сярод іх канцэрт Лявона Вольскага на адкрыцьці новага памяшканьня, кніжны фэстываль «Прадмова», гістарычныя канфэрэнцыі «Grodnae et orbi».

У 2019 годзе выстава фатаграфій самага прэстыжнага конкурсу фатографаў World Press Photo адкрылася толькі ў «Цэнтры гарадзкога жыцьця», больш нідзе ў Беларусі яе ў тым годзе не было.

Апошнія 3 гады ў «Цэнтры» праходзілі бясплатныя курсы беларускай мовы «Мова Нанова».



У 2020 годзе «Цэнтр» стаў хабам для горадзенскіх валянтэраў ByCovid, якія рабілі ахоўныя сродкі для мэдыкаў падчас эпідэміі каранавірусу.

Калі з горадзенскага драмтэатру звольнілі 14 актораў за страйк, яны знайшлі пляцоўку для выступаў у «Цэнтры». Самым маштабным стаў спэктакль на фоне аўтазака ва ўнутраным дворыку «Цэнтра», які сабраў каля 400 гледачоў.



Сёлета ў сакавіку ў «Цэнтры» забаранілі паказ спэктаклю, які асуджае фашызм. Пракуратура ўгледзела ў ім аналяг з цяперашняй сытуацыяй у Беларусі.



Звольненыя акторы горадзенскага драмтэатру зладзілі ў Вільні акцыю ў падтрымку Паўла Мажэйкі.



Мажэйка быў адным з арганізатараў штогадовых гістарычных канфэрэнцый у Горадні «Гарадзенскі палімпсэст» (2008-2012), «Гарадзенскі соцыюм» (2013-2015), «Grodnae et orbi» (2017-2021), прысьвечаных Дням сьвятога Губэрта, апекуна Горадні. Па выніку канфэрэнцый выходзілі аднайменныя зборнікі матэрыялаў.



Павал Мажэйка быў сярод арганізатараў «Гарадзенскіх дыктовак», якія праводзілі ў Горадні зь 2008 году паралельна з агульнабеларускай дыктоўкай. Тэкст дыктоўкі ў розныя гады чыталі Данута Бічэль, Генадзь Бураўкін, Віктар Шалкевіч, Зінаіда Бандарэнка, Тамара Талерчык, Вера Кунцэвіч, Аляксей Пяткевіч, Ала Петрушкевіч. Сёлета ў «Цэнтры» трансьлявалі, як тэкст Уладзімера Караткевіча чытае Сьвятлана Ціханоўская.



Павал Мажэйка працаваў у адной зь першых незалежных горадзенскіх газэт «Пагоня». У 2002 годзе пасьля чарговых прэзыдэнцкіх выбараў на Мажэйку і галоўнага рэдактара газэты «Пагоня» Міколу Маркевіча завялі крымінальную справу за паклёп і зьнявагу Лукашэнкі. Прычынай сталі артыкулы, якія нават не дайшлі да чытача, бо нумар газэты арыштавалі яшчэ ў друкарні.



Мажэйка тады атрымаў 1,5 года «хіміі», а Маркевіч — 2 года «хіміі». Па амністыі тэрмін абодвум скарацілі на год. «Пагоню» закрылі.

