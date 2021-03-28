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Юлия Чернявская: «Кто сказал, что будет быстро и легко?»
Источник материала: Партизан
Известный культуролог о настроении в обществе
- Крайние точки нынешних настроений, которым поддаться проще пареной репы: ипохондрия или, напротив, чрезмерное слащение горькой пилюли, –
Да, это дольше и труднее. Но кто сказал, что будет быстро и легко?
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Известный культуролог о настроении в обществе
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