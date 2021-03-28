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Юлия Чернявская: «Кто сказал, что будет быстро и легко?»

28.03.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный культуролог о настроении в обществе

- Крайние точки нынешних настроений, которым поддаться проще пареной репы: ипохондрия или, напротив, чрезмерное слащение горькой пилюли, – считает Юлия Чернявская. – А нужны трезвое понимание ситуации, т.е., знание ее пределов, (коллегиальное) обдумывание вариантов, доверие к будущему и помощь тем, кому хуже, чем тебе. Нужна внятность.

Да, это дольше и труднее. Но кто сказал, что будет быстро и легко?
 
 
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Известный культуролог о настроении в обществе
 
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