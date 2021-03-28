Юлия Чернявская: «Кто сказал, что будет быстро и легко?»

считает Юлия Чернявская. – А нужны трезвое понимание ситуации, т.е., знание ее пределов, (коллегиальное) обдумывание вариантов, доверие к будущему и помощь тем, кому хуже, чем тебе. Нужна внятность. - Крайние точки нынешних настроений, которым поддаться проще пареной репы: ипохондрия или, напротив, чрезмерное слащение горькой пилюли, –Юлия Чернявская. – А нужны трезвое понимание ситуации, т.е., знание ее пределов, (коллегиальное) обдумывание вариантов, доверие к будущему и помощь тем, кому хуже, чем тебе. Нужна внятность.





Да, это дольше и труднее. Но кто сказал, что будет быстро и легко?



