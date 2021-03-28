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Евросоюз и другие страны мира перевели стрелки. Теперь у нас совпадает время с Украиной, Литвой и Латвией, с Польшей разница в час
Источник материала: Onliner
Сегодня в два часа ночи Евросоюз, Австралия, некоторые штаты США и другие страны мира перевели стрелки на час вперед, перейдя на летнее время. Благодаря переводу стрелок на час вперед сейчас у нас одно время с Литвой, Латвией и Украиной, также на час сократилась разница во времени с Польшей.
Как
Между тем Россия, которая также в 2011 году решила не переводить стрелки часов на лето, в итоге изменила свое решение. Страна еще раз перевела стрелки на зимнее время и осталась в нем.
Все больше стран отказывается дважды в год переводить часы. В данный момент, кроме стран Европы, стрелки на летнее время переводят на Кубе, в большей части Мексики, Гондурасе, в некоторых штатах США, Канады, частично в Австралии. Египет, Тунис и Намибия также переводят стрелки.
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Евросоюз и другие страны мира перевели стрелки. Теперь у нас совпадает время с Украиной, Литвой и Латвией, с Польшей разница в час
Сегодня в два часа ночи Евросоюз, Австралия, некоторые штаты США и другие страны мира перевели стрелки на час вперед, перейдя на летнее время. Благодаря переводу...
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