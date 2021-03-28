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Евросоюз и другие страны мира перевели стрелки. Теперь у нас совпадает время с Украиной, Литвой и Латвией, с Польшей разница в час

28.03.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в два часа ночи Евросоюз, Австралия, некоторые штаты США и другие страны мира перевели стрелки на час вперед, перейдя на летнее время. Благодаря переводу стрелок на час вперед сейчас у нас одно время с Литвой, Латвией и Украиной, также на час сократилась разница во времени с Польшей.

Как сообщает Deutsche Welle, скорее всего, это последний перевод стрелок на летнее время в Евросоюзе. Дело в том, что в марте 2019 года Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. Решение о том, чтобы остаться в летнем времени, обсуждает и Украина. Напомним, Беларусь приняла решение больше не переводить стрелки в 2011 году. Так наша страна осталась в летнем времени.

Между тем Россия, которая также в 2011 году решила не переводить стрелки часов на лето, в итоге изменила свое решение. Страна еще раз перевела стрелки на зимнее время и осталась в нем.

Евросоюз и другие страны мира перевели стрелки. Теперь у нас совпадает время с Украиной, Литвой и Латвией, с Польшей разница в час

Все больше стран отказывается дважды в год переводить часы. В данный момент, кроме стран Европы, стрелки на летнее время переводят на Кубе, в большей части Мексики, Гондурасе, в некоторых штатах США, Канады, частично в Австралии. Египет, Тунис и Намибия также переводят стрелки.

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Сегодня в два часа ночи Евросоюз, Австралия, некоторые штаты США и другие страны мира перевели стрелки на час вперед, перейдя на летнее время. Благодаря переводу...
 
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