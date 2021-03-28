Экс-офицер ГУБОП о платформе Kipod: «Загрузить в базу всех граждан страны - технически невозможно»

интервью tut.by бывший силовик рассказал о платформе Kipod компании Synesis. Он утверждает, что с помощью платформы силовики вычисляли участников протестов. Synesis через несколько часом после выхода интервью ответила на эти заявления и предложила экс-сотруднику ГУБОП поделиться подробностями. В большом вtut.by бывший силовик рассказал о платформе Kipod компании Synesis. Он утверждает, что с помощью платформы силовики вычисляли участников протестов. Synesis через несколько часом после выхода интервью ответила на эти заявления и предложила экс-сотруднику ГУБОП поделиться подробностями.

О Тихановском

— Силовики проморгали потенциал Тихановского? — Конечно. Силовики вообще проморгали потенциал интернета. У нас руководители — люди старого типа мышления. Они не читают информацию в интернете, они не понимают, как это работает, поэтому долгое время не относились серьезно к Тихановскому и его деятельности.

— В Сеть попало аудио, где человек с голосом, похожим на Караева, говорит о том, что силовики не ожидали такого массового протеста в 2020 году. К чему готовились вы и ваши коллеги? — Все думали, что будет, как в 2010-м, — все закончится одним днем. Никто не рассчитывал, что протест будет таким долгим и массовым, никто не расписывал план на такой случай.

Версия Станислава Лупоносова

— Компания Synesis утверждает, что их программа Kipod не использовалась для идентификации протестующих в Беларуси. Они обратились по этому поводу в суд, так как их внесли в санкционный список.





— Я сам лично работал с этой программой. Ее алгоритмы используются для идентификации людей.





— Какие задачи вам ставили после выборов?





— Задача стояла — все отбросить и заниматься протестами. Даже управление «К» было занято идентификацией участников акций, смотрели профили в соцсетях, вычисляли людей при помощи Kipod и писали рапорты о совершении правонарушения. Но я знаю, как исполняли эту работу некоторые сотрудники. Смотрят по фото: врач, нормальный человек — рапорт не пишут, типа не установлен — и такое было.

Что заявили в Synesis

— Задача платформы Kipod, на базе которой работает республиканская система мониторинга общественной безопасности — розыск и поиск заранее идентифицированных лиц. Это имеет практическую ценность в тех случаях, когда речь идет о розыске уже идентифицированных людей — лиц в республиканском розыске, пропавших без вести, потерявшихся детей и т. д. При этом загрузить в базу всех граждан страны (к примеру, базу паспортов), чтобы система могла массово идентифицировать всех граждан, попадающих в поле зрения камер, — технически невозможно.





Если человек системе не известен, то оператор может попытаться произвести розыск неопознанного человека по фото. Для этого ему в реальном времени необходимо ожидать, когда неопознанный человек появится в зоне камер системы РСМОБ. Чтобы потом оперативно направить к нему правоохранителей с целью идентификации личности или задержания.





В этом случае процесс напоминает скорее спецоперацию — мы о проведении таких мероприятий не слышали.





Именно поэтому ни нам, ни адвокатским бюро не известно ни одного протокола или постановления в отношении протестующих, в которых бы упоминалась РСМОБ или тем более Kipod. А о том, насколько подробно составляются эти документы, мы также писали здесь.





Если Станислав Лупоносов действительно использовал Kipod для идентификации граждан, то просим подробнее рассказать об этом не только нам, но и общественности. До этого момента все обвинения в адрес Synesis и Kipod были декларативны — никто не заявлял, что лично использовал систему для идентификации протестующих. Поэтому нам и общественности будет интересно в деталях узнать от первоисточника, как проходит этот процесс и какова в нем роль Kipod.



