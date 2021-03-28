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Левченко стала самым результативным игроком матча. Ее команда снова победила
Источник материала: Tut.by
Белорусская баскетболистка Елена Левченко снова провела впечатляющий матч в составе греческого «Панатинаикоса».
«Панатинаикос» разгромил «Элефтерию» со счетом 82:53, а Левченко набрала 19 очков и сделала 9 подборов.
Белорусская центровая стала самым результативным игроком матча. Отметим, что это лишь вторая игра Елены после двухлетней паузы из-за травмы.
После пяти туров «Панатинаикос» с четырьмя победами в активе занимает второе место в чемпионате Греции.
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко снова провела впечатляющий матч в составе греческого «Панатинаикоса».
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