Левченко стала самым результативным игроком матча. Ее команда снова победила

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко снова провела впечатляющий матч в составе греческого «Панатинаикоса».



Фото: basket.gr

«Панатинаикос» разгромил «Элефтерию» со счетом 82:53, а Левченко набрала 19 очков и сделала 9 подборов.

Белорусская центровая стала самым результативным игроком матча. Отметим, что это лишь вторая игра Елены после двухлетней паузы из-за травмы.

После пяти туров «Панатинаикос» с четырьмя победами в активе занимает второе место в чемпионате Греции.