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Теряем кадры: лучшая футболистка Беларуси сдала экзамен по эстонскому на уровень B1, набрав 95%

28.03.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анастасия Щербаченя, признававшаяся лучшей футболисткой Беларуси в последние два года, успешно сдала экзамен по эстонскому языку на уровень B1 .



Я записалась на экзамен B1 по эстонскому языку, чтобы проверить свои знания. На экзамене были очень сложные вопросы, и я боялась, что провалюсь. Однако, к моему удивлению, я набрала 95% возможных баллов и очень довольна, — прокомментировала она результаты в интервью Soccernet.ee.
Родившаяся в Минске Щербаченя переехала в Эстонию в 2016 году, чтобы выступать за "Пярну". С 2019 года нападающая белорусской сборной играет за "Вапрус", а также тренирует за границей молодежь, пишет "Прессбол"
 
Теги: Минск
 
 
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Анастасия Щербаченя, признававшаяся лучшей футболисткой Беларуси в последние два года, успешно сдала экзамен по эстонскому языку на уровень B1 .
 
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