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Генетический паспорт: что из того, что в нем пишут, правда, а что - фейк?
28.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что - чистой воды маркетинг и обман?
Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".
В прошлом эпизоде мы говорили с Андреем про
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В 2019 году Владимир Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать? Кому может быть полезно знать вашу ДНК:...
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