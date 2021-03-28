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Генетический паспорт: что из того, что в нем пишут, правда, а что - фейк?

28.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Генетический паспорт: что из того, что в нём пишут, правда, а что - фейк?

Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что - чистой воды маркетинг и обман?

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании "Петровакс".

В прошлом эпизоде мы говорили с Андреем про Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках.

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В 2019 году Владимир Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать? Кому может быть полезно знать вашу ДНК:...
 
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