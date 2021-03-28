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Василевич: «Зингман будет спасать в первую очередь себя»

28.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Может ли задержанный в Конго бизнесмен обменять информацию о взаимодействии с белорусскими властями на иммунитет от преследования?

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич прокомментировала громкое задержание почетного консула Зимбабве в Беларуси, который был вхож к Лукашенко и имел отношение к торговле оружием.

— Задержание Зингмана в Конго — это очень плохой звонок белорусскому бюджету, — заявила Виктория Василевич в интервью на Примусе.

Василевич: «Зингман будет спасать в первую очередь себя»

На замечание, что потоки с Африки непосредственно в бюджет не попадали, эксперт пояснила:

— Зато в бюджет попадали другие средства, которые не нужны были в том, втором, «бюджете», о котором совсем недавно упоминал верховный автоматчик и главнокомандующий ОМОНа. Поэтому, как только он перестанет наполняться средствами от торговли оружием, за что отвечал непосредственно господин Зингман, туда сразу начнут перетекать средства из общей кассы, то есть из нашего белорусского бюджета.

Экономист обращает внимание на непрозрачность бюджетных затрат.

— Средства бюджетные тратятся не всегда контролируемо, они иногда исчезают, и минусы дефицита возникают просто на раз. Мы это видим. Например, 1,6 млрд приросло просто из неоткуда. Уже сверстанный страшно дефицитный на 4 млрд бюджет прирос еще на 1,6 млрд! И я думаю, это не последний прирост дефицита. И к концу года мы выйдем с более удручающими цифрами исполнения бюджета.

Так что арест господина Зингмана — это очень плохой звонок финансовому составляющему всех белорусов. Но самый главный звонок, конечно, прозвенел в офисе Лукашенко. В каком бы золоченом дворце в какой бы золотой звонок не звонили, он слишком опасен, — считает Виктория Василевич.

Василевич: «Зингман будет спасать в первую очередь себя»

Шейман и Зингман в Хараре, 2018 год, фото @ZBCNewsonline

На вопрос, может ли Зингман обменять информацию, которой владеет в отношении белорусских властей, на иммунитет от преследования, эксперт отметила:

— Безусловно, показательно место ареста — Африка. И, судя по видео задержания, сопротивление Зингман оказывал, понимая, чем он рискует. Поэтому нужно понаблюдать за развитием событий. Но я понимаю, что этот человек будет спасать в первую очередь себя и свой бизнес, а никак не думать о других. Но в любом случае это очень плохой звонок. Схема, отстроенная десятилетиями, рушится. Думаю, очень накренилась здесь эта лодка.

 
 
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