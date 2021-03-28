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Волейболисты «Шахтёра» обыграли «Строитель» в первом матче финала чемпионата Беларуси

28.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболисты «Шахтёра» обыграли «Строитель» в первом матче финала чемпионата Беларуси

Волейболисты «Шахтёра» выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси против минского «Строителя» со счётом 3:1. 

Первые две партии горняки взяли без особых проблем – 25:20 и 25:17. Однако в третьем сете волейболисты «Строителя» сумели выровнять игру и вырвали победу – 28:26. В четвертой партии у минчан был шанс сравнять счёт, но «Шахтёр» оказался сильнее – 25:20. Самым результативным в этом матче стал игрок солигорского клуба Владислав Бабкевич, набравший 30 очков.

Следующие матчи финальной серии до трёх побед пройдут 31 марта и 3 апреля на «Чижовка-арене».

 

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Волейболисты «Шахтёра» выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси против минского «Строителя» со счётом 3:1.  Первые две партии горняки взяли без...
 
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