Волейболисты «Шахтёра» обыграли «Строитель» в первом матче финала чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

Волейболисты «Шахтёра» выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси против минского «Строителя» со счётом 3:1.

Первые две партии горняки взяли без особых проблем – 25:20 и 25:17. Однако в третьем сете волейболисты «Строителя» сумели выровнять игру и вырвали победу – 28:26. В четвертой партии у минчан был шанс сравнять счёт, но «Шахтёр» оказался сильнее – 25:20. Самым результативным в этом матче стал игрок солигорского клуба Владислав Бабкевич, набравший 30 очков.

Следующие матчи финальной серии до трёх побед пройдут 31 марта и 3 апреля на «Чижовка-арене».

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