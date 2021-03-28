Белорусские теннисистки с успехом преодолели стадию 1/16 финала турнира в Майами

Источник материала: ОНТ

Белорусские теннисистки успешно преодолели стадию 1/16-й финала турнира в Майами.

Виктория Азаренко в третьем круге соревнований обыграла немку Ангелику Кербер со счётом 7:5, 6:2. В 1/8 финала белоруска сыграет с австралийкой Эшли Барти. Сложный матч был у Арины Соболенко. Но в итоге белоруска победила Веронику Кудерметову из России – 7:6, 6:4. В следующем раунде Соболенко будет противостоять Маркета Вондроушова из Чехии. Матчи с участием белорусок пройдут завтра вечером.

ФОТО: pixabay

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