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Тысячи людей приняли участие в антиковидных протестах на Кипре

28.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи людей приняли участие в антиковидных протестах на Кипре

На Кипре тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных мер. Они требуют отменить комендантский час и необходимость согласовывать с властями выход из дома. 

Организатором манифестации выступило движение «Хватит», которое требует возместить ущерб, нанесенный экономике страны. Акцией воспользовались и политические оппоненты власти, которые собрались возле президентского дворца в центре Никосии. Они обвиняют правительство в коррупции и построении авторитарного государства. Однако, несмотря на запрет проведения массовых акций, который действует с ноября прошлого года, незаконные митинги проходят на Кипре регулярно.


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На Кипре тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных мер. Они требуют отменить комендантский час и необходимость согласовывать с властями выход из...
 
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