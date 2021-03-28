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Тысячи людей приняли участие в антиковидных протестах на Кипре
Источник материала: ОНТ
На Кипре тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных мер. Они требуют отменить комендантский час и необходимость согласовывать с властями выход из дома.
Организатором манифестации выступило движение «Хватит», которое требует возместить ущерб, нанесенный экономике страны. Акцией воспользовались и политические оппоненты власти, которые собрались возле президентского дворца в центре Никосии. Они обвиняют правительство в коррупции и построении авторитарного государства. Однако, несмотря на запрет проведения массовых акций, который действует с ноября прошлого года, незаконные митинги проходят на Кипре регулярно.
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На Кипре тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных мер. Они требуют отменить комендантский час и необходимость согласовывать с властями выход из...
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