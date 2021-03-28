Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз смогли переместить на пару метров

Источник материала: ОНТ

Не разблокирован, но «сдвинули с места». Контейнеровоз «Эвергивен», застрявший в Суэцком канале, смогли переместить на пару метров.

ЧП произошло несколько дней назад. Большегруз сел на мель и практически перегородил водный путь, из-за чего Суэцкий канал терпит миллиардные убытки. Если быть точным, 9 миллиардов долларов в день, поскольку именно на эту «артерию» приходится 10 процентов мировых торговых перевозок. 320 судов стоят в очереди. А «Эвергивен» стали понемногу разгружать, чтобы продолжить спасательную операцию.





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