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COVID-19: ситуация в Беларуси и мире

28.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: ситуация в Беларуси и мире

В Беларуси за сутки заразилось меньше людей, чем выздоровело. Плюс 1050 пациентов, выписали 1319 человек. Но ситуация в мире остается непростой – всего число инфицированных превысило 126,5 миллиона человек. 


Многие страны по-прежнему делают ставку на вакцину. Китай для своих граждан в Африке ввел специальную программу против COVID-19. В одной из больниц работала специальная бригада помощи соотечественникам. Представители диаспоры могли получить прививку. С самого утра и до вечера людей обслуживали медики. Первую дозу препарата смогли получить все желающие. 

Китайским препаратом «Синофарм» наравне с российским «Спутником V» сейчас прививают и в Беларуси, продолжая разработки собственной вакцины. Медики, учителя, военные в нашей стране уже частично привиты – начинается поток всех желающих. 

Вакцинация началась и в Португалии, там власти намерены открыть новые прививочные центры и ускорить процесс, пока из-за роста числа заразившихся в стране действует режим чрезвычайной ситуации. По этой же причине накануне в Польше ввели дополнительные карантинные ограничения. Две недели не будут работать бытовые магазины, парикмахерские и салоны красоты. В Бельгии уже два дня попасть в непродовольственный магазин можно только по предварительной записи. С понедельника в стране все учебные заведения, кроме детских садов, переходят на дистанционный режим, темпы роста заражения за неделю выросли на 40% – причиной стал новый британский штамм.

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В Беларуси за сутки заразилось меньше людей, чем выздоровело. Плюс 1050 пациентов, выписали 1319 человек. Но ситуация в мире остается непростой – всего число...
 
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