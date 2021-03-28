Подробности железнодорожной аварии в Египте: число жертв столкновения двух поездов растет

Источник материала: ОНТ

Появились новые подробности железнодорожной аварии в Египте – там продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв растет.

На данный момент достоверно известно о 19 погибших, 185 человек получили ранения. Причиной катастрофы считается нажатый неизвестными злоумышленниками стоп-кран: поезд, шедший впереди, начал замедлять ход, когда в него на большой скорости врезался следовавший за ним состав. В результате два вагона сошли с рельсов и сильно повреждены, еще один перевернулся. Машинист второго поезда и его помощник погибли. Десятки людей оказались заблокированными среди обломков металла. На место железнодорожной катастрофы прибыли 100 машин скорой помощи и два самолета с врачами. Нуждающихся в особо сложных операциях доставляют военными бортами в Каир. Расследованием обстоятельств крушения занимается специальная комиссия.





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