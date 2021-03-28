На полигоне «Брестский» проходит тактическое учение белорусских десантников

Источник материала: ОНТ

Боевое слаживание подразделений. На полигоне «Брестский» сейчас проходит тактическое учение белорусских десантников.

Подготовку проходят личный состав 38-й отдельной штурмовой бригады и военнослужащие запаса. Солдаты, сержанты и офицеры тренируются на новых образцах вооружений и практикуют навыки тактики боевых действий. Учения продлятся до 5 апреля.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram