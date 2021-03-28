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На полигоне «Брестский» проходит тактическое учение белорусских десантников
Источник материала: ОНТ
Боевое слаживание подразделений. На полигоне «Брестский» сейчас проходит тактическое учение белорусских десантников.
Подготовку проходят личный состав 38-й отдельной штурмовой бригады и военнослужащие запаса. Солдаты, сержанты и офицеры тренируются на новых образцах вооружений и практикуют навыки тактики боевых действий. Учения продлятся до 5 апреля.
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Боевое слаживание подразделений. На полигоне «Брестский» сейчас проходит тактическое учение белорусских десантников. Подготовку проходят личный состав 38-й...
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