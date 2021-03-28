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Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГУБОПиК МВД
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником сотрудникам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, которые сегодня отмечают 30-летие со дня образования подразделения.
История главного управления неразрывно связана со становлением и развитием системы национальной безопасности Беларуси.
Президент Беларуси также выразил уверенность, что команда профессионалов и патриотов Отечества и в дальнейшем будет делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником сотрудникам Главного управления по борьбе с организованной...
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