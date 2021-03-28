Католики отмечают Вербное воскресенье

Источник материала: ОНТ

Большой праздник в христианском мире. Католики сегодня отмечают Вербное воскресенье. Это один из главных дней Великого поста, который сейчас идет и у православных.

Но у католиков до Пасхи осталась неделя, у православных Пасха – 2 мая. В эти семь дней считается, что верующие выбирают один путь – осуждать Спасителя, который пришел в Иерусалим, или выбрать его в качестве своего Господа. В Вербное воскресенье у всех христиан проходят особые службы.

Из-за COVID многие из церквей и костелов выводят звук на улицу, чтобы люди могли помолиться. Но в нашей стране, где к вере относятся с особым пиететом, конечно, храмы остаются открытыми, но прихожан просят соблюдать социальную дистанцию.





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