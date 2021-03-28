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Российские десантники покинули Беларусь

28.03.2021 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 90 российских десантников вернулись из Беларуси в Псков после учений, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск прибыл на железнодорожную станцию города Псков", - говорится в сообщении.



По данным военного ведомства, всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Беларуси, пишет interfax.by
Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Беларуси, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

10-16 сентября 2021 года Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Беларуси 18 января. В основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".
В сентябре 2020 года Россия направила в Беларусь на учения "Нерушимое братство - 2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов.
 
 
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Около 90 российских десантников вернулись из Беларуси в Псков после учений, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
 
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