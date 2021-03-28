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В Минске задержали корреспондента DW, гражданина Германии Николаса Коннолли
Источник материала: Партизан
Сотрудниками правоохранительных органов в районе площади Бангалор был задержан корреспондент Deutsche Welle Николас Коннолли, который осуществлял фотосъемку и имел жилет с надписью «Пресса».
В Минске задержали корреспондента DW, гражданина Германии Николаса Коннолли
Журналиста задержали 27 марта, приблизительно в 14.40, когда должны были состояться акции протеста,
Немецкого журналиста отпустили спустя пять часов, после вмешательства посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера. При этом, журналиста заставили разблокировать свой телефон и показать снимки, которые он сделал. В противном случае грозили арестом и конфискацией всего оборудования. При этом, никто так и не пояснил, какое законодательство нарушил немецкий журналист. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) уже прокомментировал задержание своего журналиста.
«Мы не дадим запугать себя и продолжим работать с целью обеспечить население Беларуси свободной информацией», – заявил он.
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Сотрудниками правоохранительных органов в районе площади Бангалор был задержан корреспондент Deutsche Welle Николас Коннолли, который осуществлял фотосъемку и имел...
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